El mosqueo de Rafa Mora con Gustavo tras su discusión en el 'Deluxe': "Este tío mierda me va a tachar de algo que no he hecho nunca"

En el programa de este domingo en el ‘Deluxe’, Rafa Mora y Gustavo González protagonizaron un fuerte encontronazo en plató por una de las preguntas del ‘Polideluxe’ . “¿Has filtrado informaciones que se producen en las reuniones de escaleta de ‘Sálvame’?, el colaborador decía, “no”, pero el polígrafo determinó que mentía. Tras una breve matización de Gustavo sobre esta pregunta, Rafa Mora saltaba: “No te fías ni de ti mismo . No me digas nada hoy porque eres un bocazas, un traidor y encima filtras información de una reunión”.

Hoy por la mañana en su último día en el pisito, Rafa Mora seguía dándole vueltas a la cabeza sobre su discusión en el 'Deluxe' y ha decidido llamar a un amigo para contarle lo que le había pasado y cómo se sentía tras el enfrentamiento con Gustavo. "Perdí un poco las formas a las dos y media de la noche pero es que lo que me estaba diciendo... era muy injusto", le ha dicho por teléfono a "El Calvo". No se puede creer que haya insinuado que él es quien filtra la escaleta del programa y ha argumentado que no sería capaz de hacer algo así, para él su trabajo es lo más importante, "me entrego cada día", ha asegurado.