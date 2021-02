El 'PoliDeluxe' confirma la traición de Gustavo a Patiño y los tejemanejes que hubo en la entrevista de Kiko Rivera

Él no fue el único que se enfrentó a la máquina de Conchita. A su lado, Pablo ‘El Calvo’ y Antonio Montero respondieron a todos los interrogantes que rodean a la controvertida entrevista del hijo de Isabel Pantoja que vio la luz hace unos días.

Los tejemanejes de Gustavo y Pablo en la entrevista a Kiko Rivera

La máquina de Conchita destapó que Gustavo González aprovechó que Kiko rivera no estaba en sus plenas facultades para conseguir esa entrevista en el año 2006 y que Pablo, ‘El Calvo’, enseñó “vídeos de alto contenido sexual para ganar su confianza”.

María Patiño, protagonista indiscutible del ‘PoliDeluxe’

Antonio Montero dejó claro que Gustavo no había filtrado la entrevista para vengarse por el trato que María Patiño le dio en el pasado a María Lapiedra y que la presentadora era consciente de que existía este vídeo de Kiko Rivera hablando de ella, aunque no sabía cuál era el contenido exacto.

Se confirma la traición de Gustavo González a Patiño

“¿Comentaste con Kiko Rivera que María Patiño estaba saliendo con un personaje muy famoso de aquella época?” fue la pregunta que destapó la gran traición a María Patiño. “Hablábamos de algo que habías tenido hacía tiempo, no lo puedo negar (…) Tenía que haber actuado con contundencia y haber dado la cara por mi amiga”, aseguraba Gustavo.

¿Queda realmente alguna copia de la entrevista de Kiko Rivera?

Sobre si Gustavo González ha conservado alguna copia de la cinta de la entrevista que destrozó en ‘Sálvame’, el colaborador aseguró que no, aunque el ‘PoliDeluxe’ le quitó la razón. “Prometo que esa parte está destruida (…) No solo está destruida, sino que he hecho lo posible para que la gente destruyera las imágenes”.