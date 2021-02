Dos nuevos concursantes muy famosos entrarán el próximo lunes en ‘Solos’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS . Tomarán el relevo de Rafa Mora y de Macarena Millán, actuales inquilinos del pisito, y se embarcarán en una aventura que les pillará totalmente por sorpresa… ¡porque no sabrán con quién van a convivir hasta el último momento! Para enterarte de quiénes son, no te pierdas ‘Solos’ el próximo lunes .

A partir del lunes, dos nuevos famosos se irán a vivir a los 45 metros cuadrados que tiene el pisito. Será una experiencia de lo más complicada porque, además de la falta de espacio, tendrán que convivir con alguien que todavía no saben quién es (por lo que no podrán prepararse). ¿Cómo lo llevarán? Sin intimidad, sin sus cosas y con una persona a la que no están acostumbrados. ¿Optarán por una estancia pacífica o acabarán chocando y tendremos salseo diario? ¿Se llevarán bien? ¿No se aguantarán? ¿Surgirán otros sentimientos inesperados? ¡No te lo puedes perder! A partir del lunes, dos nuevos concursantes entran a ‘Solos’ y tú puedes ver todos sus movimientos a través de mitele PLUS.