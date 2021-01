El sobrino de Rafa Mora tiene seis años y quiere tener una cuenta en redes: "Ya llegará, no quieras correr tanto"

Como era una noticia muy especial para el pequeño le ha pedido a su abuela hablar con Rafa Mora , “qué gracioso dice que te va a hacer una videollamada”, le ha dicho su madre, pero los nuevos habitantes del pisito no tenían muy claro si eso se podía hacer, solo pueden recibir llamadas, no tienen whatsApp, “son cosas de él, como está tan contento dice, 'se lo tengo que decir a los tíos”, le ha explicado su madre.

“Me alegro un montón pero el perrillo lo tiene que cuidar Yago”, les ha advertido, que luego se lo endosan a ella, además es muy bonito vivir con un animal pero hay que ser responsable, le ha dicho a su sobrino. Él siempre ha tenido animales en casa y lo recuerda con mucho cariño, ahora tendría uno pero sabe que no le puede dedicar todo el tiempo que necesitan.

Yago también le ha querido contar otra cosa a su tío, su madre se ha abierto una cuenta en Instagram y el pequeño le ha pedido tener una también. Cuando lo ha escuchado Rafa le ha aconsejado que todavía no le hace falta, “pues que tenga cuidado de que Yago no coja el teléfono que es para niños más mayores”, le ha dicho a su madre. También se ha dirigido a su sobrino directamente: “A ti te queda mucho para el Instagram cariño, ya llegará no quieras correr tanto”.