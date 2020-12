¡Van a saltar chispas en 'Sola'! Rafa Mora visita a su archienemiga Miriam Saavedra

¿Miriam intentó ligar con él?

El colaborador de 'Sálvame' ha asegurado en más de una ocasión que Miriam intentó ligar con él hace unos años, cuando ella estaba defendiendo a Carlos Lozano en 'GH VIP'. Dice que se le presentó y que le pidió el teléfono, pero ella lo negó tajantemente: "No me gustan los chicos con pintas de stripper".

La supuesta deslealtad de Carlos Lozano

Ya arremetió contra él en 'Sola'

En su primer día en 'Sola', Miriam ya arremetió contra Rafa Mora. Una de las preguntas del poli del pasado era si alguna vez se había sentido atraída por el colaborador de 'Sálvame'. "No, no es mi estilo para nada. Me gustan los chicos con clase, de buen ver. No me atraen cabezas huecas. Creo que le afecta al cerebro meterse esteroides. Menos gimnasio y más ser mejor persona. Me gustan chicos con porte y elegancia", dijo, atacando a Mora sin cortarse.