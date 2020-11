Miriam Saavedra arremete contra Rafa Mora: "Menos y gimnasio y más ser buena persona"

La ganadora de 'GH VIP 6' también carga contra Alejandra Rubio

Miriam Saavedra es la nueva participante de ‘Sola’. La princesa Inca llega al pisito pisando fuerte y una de las primeras pruebas que ha tenido que afrontar es 'El poli del pasado', en el que la peruana ha respondido a muchas preguntas sobre su vida.

Todas las respuestas al poli del pasado de Miriam Saavedra:

¿Tienes ganas de recuperar amistades del pasado?

Si son amistades que me han aportado algo. ¿Por qué no?

¿Has recibido llamadas de tus compañeros de ‘Sálvame’ durante el confinamiento?

No, ni una. Tampoco yo los he llamado. Son compañeros, no son amigos.

¿Te has sentido infravalorada por algún compañero de ‘Sálvame’?

Sí, pero no lo veo como algo que me haya afectado personalmente. Infravalorada. Nunca me han ofrecido consejo, esa cosita de compañerismo. Quizás de mi parte tampoco la han tenido. Alguna vez quizás si que he hablado con Kiko Hernández, Belén y Lydia, el resto no. Hay dos Kikos, Rafa Mota, me parece que se llama. Es un intento de copia.

¿Te has sentido alguna vez atraída por Rafa Mora?

No, no es mi estilo para nada. Me gustan los chicos con clase, de buen ver. No me atraen cabezas huecas. Creo que le afecta al cerebro meterse esteroides. Menos Gimnasio y más ser mejor persona. Me gustan chicos con porte y elegancia.

¿Felicitarías la Navidad a Alejandra Rubio?

No, me mando unos mensajes asquerosos. No los voy a enseñar pero no se lo voy a perdonar. Es una persona hipócrita y no me gustaría coincidir con ella.

¿Ha sido Carlos Lozano el hombre más importante de tu vida?

No, cuando estás con cada persona piensas que esa es la persona más importante de tu vida. No ha sido ni la persona más importante ni el amor de mi vida. El amor de mi vida llegará no sé cuando, pero llegará. Los trenes y los buses pasan todos los días.

¿Te has visto con Carlos después de terminar vuestra relación?

Obviamente, al principio siempre quedan secuelas. Todos tenemos nuestros remembers. Ahora lo recuerdo, antes lo extrañaba, eso tiene que ver con la dependencia.

¿Mantienes alguna relación ahora con él?

No, relación nula. Relación de vecinos. Vivimos cerca y coincidimos, pero no hay una relación de amigos ni amorosa, ni de ex.

¿Crees que fue justa tu victoria en ‘GH VIP 6?

Obviamente. Fue una convivencia dura y difícil. Hubo injusticias de compañeros muy crueles hacia mi persona. Dentro no me daba mucha cuenta. Fueron gente que no tuvieron ningún tipo de valores.

¿Estás contenta con tus fans?