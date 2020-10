"Cuando sales de un sitio me gusta que vengas con la mama", reconocía Maite Galdeano en la llamada

Sofía se llevó un buen disgusto tras hablar con su madre y no paró de llorar

Maite está muy enfadada porque le han dicho que Kiko Jiménez la pone verde

Sofía Suescun no pasó una buena última noche en el pisito de ‘Sola’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS. La navarra discutió por teléfono con su madre, Maite Galdeano, que estaba muy enfadada por ciertos comentarios que había hecho Kiko Jiménez. Sofía está en medio de esa batalla entre suegra y yerno, lo que la ha pasado factura.

Mientras Sofía estaba respondiendo a las preguntas de la audiencia, le llamó su madre por teléfono y lo primero que le dijo marcó el tono general de la conversación. “Nena, ¿tú te crees que es normal que ese cerdo del Jiménez me ponga a mí verde? Me están diciendo los sofistas que me está poniendo verde, a caer de un burro”, le dijo a su hija. Sofía intentó que se calmara, sin éxito. Maite seguía en sus trece e insistía en que la inquilina del pisito siempre se ponía del lado de Kiko. Al final acabaron colgando de malas maneras.

Sofía se desahoga con Kiko Jiménez

Kiko Jiménez, que estaba viendo ‘Sola’, llamó a continuación a su chica para intentar que se calmase. Sofía no paraba de llorar. “No te pongas así que no merece la pena. Yo también hay cosas que no entiendo de tu madre, no tienen ninguna lógica. Así que no sufras”, la dijo. Sofía se preguntaba que con quién habría hablado para tener esas ideas. “La voy a quitar Instagram y todo”, aseguró. La conversación se vio interrumpida por otra llamada de Maite Galdeano.

Segunda llamada de Maite Galdeano

En esta segunda llamada Sofía se recompuso e intentó que su madre la comprendiera. “No te pongas tan celosa, no quieras todo el rato acaparar todo, tranquila porque yo quiero estar con todos”, le explicó. La navarra cree que su madre tiene envidia de que ella quiera pasar tanto tiempo con su novio y con otras personas. Tras unos minutos de charla, Maite acabó diciendo que lo que quiere es que este martes, cuando Sofia salga de la casa, se vaya con ella. “Cuando sales de un sitio me gusta que vengas con la mama”, reconoció. Pero Sofía no tiene los mismos planes. Quiere irse con Kiko y con su hermano Cristian, pero Maite no acababa de comprenderlo.