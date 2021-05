Al parecer, a la madre de Steisy nunca le ha caído en gracia Pablo. Así lo contó la protagonista de ‘Solos’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS: “Antes de conocerlo mi madre me dijo de todo de Pablo porque no le gustaba su condición sexual. Mi madre le ha dicho unas cosas en su cara que se me caía la cara de vergüenza”. En resumen, que “lleva tirándolo desde el primer día y sin saber por qué”, ha contado.