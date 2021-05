Steisy recibió una gran sorpresa en 'Solos', su novio Pablo la visitó por primera vez en el pisito, un reencuentro que les sirvió para aclarar muchas cosas sobre todo su relación Manuel. Pablo estaba muy mosqueado porque le habían dicho que su chica y el extentador estuvieron a punto de darse un beso, algo que Steisy le ha desmentido por completo. “Te juro por Dios que mi intención es pasármelo bien, si yo hubiera ido con maldad se me hubiera notado”, le ha explicado por su parte Manuel.

La hermana de Steisy carga contra Pablo

Ese mismo día, la hermana de Steisy subió unos stories a su cuenta diciendo lo que pensaba realmente de Pablo, y no le dejó en muy buen lugar. "De verdad que tenemos que aguantar mi madre y yo a esta mierda de persona", sentenciaba Cristina en su Instagram. "Desde que has entrado al piso la has tratado como una puta mierda, que ha ido detrás de ti chupándote el culo", ha añadido muy enfadada con su cuñado.