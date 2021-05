La visita de Pablo, el novio de Steisy , a ‘Solos’ provocó un auténtico cisma familiar. Su actitud no gustó nada a la hermana de Steisy, que arremetió duramente contra su cuñado en sus stories de Instagram: “De verdad que tenemos que aguantar mi madre y yo a esta mierda de persona. (…) Desde que has entrado al piso la has tratado como una p*** mierda, que ha ido detrás de ti chupándote el culo”.

¿Habrá reconciliación?

La siguiente duda era que cuándo iba a producirse ese intento de reconciliación. “¿Las vas a llamar desde aquí?”, quiso saber Manuel. “No, porque no me fío de que me pase como la otra vez y me desestabilice. No sé lo que me voy a encontrar, entonces me da miedo llamar”, afirmó Steisy.