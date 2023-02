Claudia le pidió a Javi que volviesen poco antes de entrar al pisito de 'Solos': "Me dijiste que querías ser mi novia"

El reencuentro de Javi Redondo y Claudia Martínez en 'Solos' no ha dejado a nadie indiferente. La expareja ha protagonizado un tenso reencuentro en el 'pisito', donde Javi está pasando unos días junto a Mario, su compañero de edición en 'La isla de las tentaciones 5'.

Tras abandonar el plató del debate de 'La isla de las tentaciones 6' para hablar a solas con Javi, los reproches entre la expareja no tardaron en llegar. Tras reconocer que le mintió en su edad, Javi ha tratado de quitarle hierro al asunto asegurando que no había sido algo tan importante.

Claudia también habría mentido sobre su relación con Javi

Javi le ha echado en cara a Claudia que ella también ha mentido y no entiende que ahora diga que no quiere saber nada de él cuando hace pocos días le dijo que quería que lo volviesen a intentar: "Hace tres días me dijiste que querías ser mi novia, irnos de viaje... y ahora, porque he dicho tres cosas de tus amigas, ya no quieres", le ha reprochado.

Claudia reconoce que sus padres no quieren que vuelva con Javi: "Te odian"

Claudia le ha explicado el motivo por el que no quería que saliese a la luz su acercamiento y es que los padres de la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' no estarían muy a favor de que su hija retomase la relación con su ex: "Te odian", le ha dicho.

Además, Claudia le ha reprochado su cambio de actitud nada más entrar en el pisito de 'Solos' y le ha dejado claro que no le gusta nada la forma que tiene de referirse a las mujeres: "El día antes de entrar me dijiste que me esperabas y que me querías y luego solo hablas de otras chicas".

Javi le pide a Claudia que se quede a dormir con ella en el pisito de 'Solos'