Claudia da un golpe en la mesa con Javi, que acaba llorando: "Ojalá te quedes ahí metido mucho tiempo"

Javi y Claudia han protagonizado su enésima bronca en el pisito de 'Solos'. Javi necesitaba de nuevo hablar con Claudia y esta, una vez más, no quería contestar el teléfono. Finalmente, y presionada por el malestar de Javi, Claudia respondía y volvían a discutir.

Claudia no entiende que Javi la llame constantemente para saber dónde está, la influencer opina que Javi debería aprovechar esta separación para darle un respiro a sus sentimientos y ya de paso darle aire a ella: "Yo Javi te quiero, pero necesito un respiro porque estoy agotada de pasarlo mal , deberías aprovechar este tiempo, esta oportunidad que te han dado para aclarar tus ideas igual que yo las mías".

Javi, que no está de acuerdo para nada con Claudia, le explica que las llamadas insistentes son una muestra de amor, algo que ella debería valorar: "¿Por qué no te paras a pensar en que si te llamo todo el tiempo es porque te quiero, porque te amo? Así que te pido que cuando te llame me cojas el teléfono, porque yo lo que hago es preocuparme por ti".