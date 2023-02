Daniela Requena se sincera con Tom Brusse: "Me da miedo que estés tonteando conmigo a modo show y no de corazón"

Desde que entraron en el pisito de ' Solos ', Daniela Requena y Tom Brusse no han ocultado la atracció n que siente el uno por el otro. Aunque de momento el ex de Sandra Pica tiene miedo de dejarse llevar y después arrepentirse, poco a poco sus sentimientos se están imponiendo a su cabeza.

Ya muchos más tranquilos y después de haberse besado dentro del pisito de 'Solos' por primera vez , los amigos con derecho a roce se sinceraban. "No te tomes mal esto. pero hay una parte de mí que piensa que tienes mucha experiencia en realities y que me hace estar alerta por si haces este tonteo a modo show y no tanto de corazón, pero quiero creer que eres sincero contigo y conmigo", le decía Daniela.

Tom se tomaba bien su comentario, pero no tardaba en intentar quitarle de la cabeza esos miedos: "Te respeto porque te conozco. Yo empecé en la tele solo, no porque me acostase con alguien ... y he llegado hasta aquí porque a la gente le gusto en estos programas, pero no me aprovecho de nadie", aclaraba el francés.