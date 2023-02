Tom Brusse, sorprendido por la reacción de Daniela Requena al hablarle de su expareja: "Algo hay que me estás ocultando"

La trama de Tom Brusse y Daniela Requena continúa. A pesar de que tuvieron la oportunidad de charlar durante la cena de San Valentín y resolver todas las dudas, parece que ninguno de los dos tiene clara la situación. Daniela no deja de darle vueltas a la conversación y aunque el francés asegura estar más tranquilo, lo cierto es que la tensión persiste entre ellos.

Durante la llamada telefónica con Camacho, amigo de Tom, Daniela ha sido víctima de una broma . Ambos se han compinchado para hacerle creer que su expareja había hablado de ellos en redes sociales y la periodista no ha podido controlar los nervios . Daniela se ha mostrado realmente preocupada y esto ha provocado la desconfianza de Tom: "Me vendes la moto. ¿Tienes miedo de que salga algo de algún exnovio?".

A pesar de que Daniela lo ha negado todo, el francés piensa que no está siendo sincera: "Algo hay que me estás ocultando. Te has puesto nerviosa".