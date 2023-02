Daniela Requena, agobiada tras los comentarios sobre Tom Brusse: "Me han dicho que no me fie de ti"

Daniela ha regresado de la gala bastante agobiada y algo molesta con Tom Brusse. No le ha gustado lo que ha escuchado de él fuera del pisito y ha querido decírselo a la cara nada más reencontrarse con él: "Varias personas me han dicho que me quiera más a mí misma y que no me fie de nada de lo que me digas porque estás aquí trabajando".

Aunque Tom entiende su "agobio", ha querido dejar claro que esas personas no saben en realidad cómo es y que no debe fiarse de ellas: "Te pido que no cambies y que sigas siendo como eres porque esas personas que te han estado aconsejando no me conocen y no saben cómo soy. Tú habla con mis amigos porque ellos son los que me conocen y saben cómo es mi vida, no una persona que me ve sentado en un plató", se ha justificado.