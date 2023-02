Bela Saleem explica el motivo de su enfrentamiento con Andrea Gasca: "Me cae mal. Sé que ha ido a meter mierda"

Poco a poco los inquilinos van conociéndose y cogiendo confianza. Las conversaciones fluyen y Bela comentaba no llevarse bien con Andrea Gasca, exparticipante de 'La isla de las tentaciones': "Me cae mal. Se lio con uno con el que yo me había enrollado. Creo que lo hizo por pura tele y show". Al parecer, el motivo de esta mala relación sería el comportamiento de Andrea y su affair con Isaac Torres: "Sé que ha ido a meter mierda, a hablar de cosas que yo le había dicho de él".