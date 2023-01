Isaac Torres y Andrea Gasca se besan y rompen a llorar al acordarse de Lucía Sánchez

"Tú tenías tus situaciones y yo las mías. Me gustó mucho esa noche. Después de eso, volvimos a hablar, pero mi cabeza no estaba 100%. Al final, conozco a tu exnovia y a la madre de tu hija. No me sentí orgullosa de lo que había pasado porque me sentía mal. Pasó porque los dos queríamos. Cuando me enteré de que ibas a ser papá no te escribí porque no quería entrometerme", ha confesado una Andrea completamente destrozada, sollozando y sin poder contener las lágrimas.