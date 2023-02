Bela y Adrián se reconcilian a ritmo de country en la fiesta americana que han montado en el pisito

Después del ajetreado baile se han puesto a jugar a ‘Andas en mi cabeza’. En el juego, cada uno tiene que adivinar qué personaje tienen puesto en la frente. Para ello, tienen que hacerle preguntas a su compañero, pero este solo puede responder diciendo sí o no.

Bela ha querido levantar la bandera blanca: "Perdón por hoy (...) Prometo intentar no discutir". Adrián le ha contestado que no le gustan las promesas porque ‘’si las otras personas no las cumplen, te decepcionan’’, pero acto seguido han procedido a darse la mano como símbolo de paz.