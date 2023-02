Bela Saleem reacciona a la respuesta de Andrea Gasca: "Esta está flipando. No sé qué se cree"

Roberto no ha perdido el tiempo y ha aprovechado la ocasión para contarle a su amiga Bela Saleem que Andrea ha reaccionado en redes sociales a las declaraciones que hizo en el programa. Al parecer, los ataques de la extentadora han sentado mal a Andrea.

Bela le ha respondido de vuelta y ha criticado que se lio con Isaac Torres, Lobo , en una situación muy poco apropiada: "Podría respetar a su novia que estaba embarazada" . Además, ha dejado claro que no se cree su historia con el exparticipante de 'La isla de las tentaciones': "Todos vimos el beso falso que se dieron".

Mientras Roberto mostraba su apoyo absoluto hacia Bela, la participante de 'Solos' ha procurado desmentir y aclarar todo lo que Andrea dijo de ella: "Que yo me haya acercado a ella por tele... no sé qué se cree", y ha justificado que ella no se esconde de nada.