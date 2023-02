Adrián Tello confesaba que no sabía si quería recibir una llamada dentro del pisito, pero luego se mostró muy entusiasmado al descubrir que iba a poder hablar con su novia, Marta Jurado . Durante la videollamada, la finalista de 'Secret Story' le repetía constantemente que todo estaba "muy bien", pero esas palabras no han convencido al inquilino del pisito de 'Solos', que tuvo un bajón tremendo al colgar y pasó unos minutos llorando en la terraza porque está preocupado.

Tras la videollamada de tres minutos y medio, Marta Jurado ha confesado en Twitter que ella está igual de preocupada que su chico: "He intentado darle todo el apoyo y cariño a Adrián, pero me deja muy preocupada…". Esta mañana, ha reaparecido en Instagram para confirmar que se quedó rayada después de hablar con él, pero que ya lo ve todo con una mirada más optimista: "Es verdad, no os voy a engañar, ayer me dejó bastante preocupada ver a Adrián así, pero hoy he visto que le ha dado la vuelta a la situación y me pone bastante contenta".