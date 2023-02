Bela se pica con Adrián en su primer enfrentamiento: "O le quiero, o lo mato"

Adrián le corrige, “no he dicho eso, he dicho que te está dando vergüenza”, pero Bela no lo ha entendido así. Después, se aclara que sí que se lo ha dicho realmente, pero sus intenciones no eran malas, sino que “es una forma de hablar”. Él le pide perdón, pero se produce un momento incómodo entre ellos. “Me ha sentado mal”, recalca ella.