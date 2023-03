Lola Mencía tuvo que ir a terapia después de su paso por 'La isla de las tentaciones: "Pasé por una depresión. Me sentía mala persona"

Hugo le ha contado a Lola que es amigo de Simone, el que fuera su tentador. Aunque al principio ha reconocido que se sintió muy atraída por el italiano, finalmente lo suyo no terminó bien: "En el primer tentador que me fijé fue en él, pero yo venía de una relación en la que me tenían un poco desatendida. No solo era parte de mi ex, era culpa de los dos. A mí ningún tío me había comida la oreja y me empezó a gustar eso de él. Pero llegó un punto en el que me empezó a agobiar muchísimo", le ha explicado al amigo del italiano.