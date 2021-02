Lola y Simone, a punto de caer en la tentación: "Me besa el cuello y me vuelvo loca"

La atracción crece rápidamente entre Lola y el soltero

Lola y SImone están cada vez más cerca el uno del otro

Lola tiene claro que prioriza su relación con Diego al italiano

Lola comenzó su aventura en 'La isla de las tentaciones' muy segura de lo que sentía por su novio Diego. La participante quería poner a prueba al cantante, para comprobar que se comportaba "como un buen novio" y poder buscar un hijo cuanto a él. Sin embargo, lo que la de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' no se esperaba es que la que se iba a poner a prueba era ella misma.

Poco a poco, Lola ha ido encontrando su apoyo en Simone y se ha dado cuenta de que el italiano le aporta muchas cosas que le faltan en su relación con el extronista. A la novia de Diego cada vez se le hace más difícil resistirse y aunque asegura tener claras sus prioridades, no puede evitar "volverse loca" cuando se mete con Simone a la piscina.

"El momento de piscina con Simone ha sido más íntimo, como más pasional. Él me agarraba, me daba besos por el cuello…yo me volví un poco loca la verdad. Me gustaría hacer de todo con él, pero llega un momento que mi cabeza dice: 'tranquila, que tienes pareja y no eres una persona infiel'. Eso es lo que a mí luego me enfría un poco", explica Lola.

A pesar de su fuerte atracción por el soltero, Lola comienza a agobiarse porque siente que está demasiado pendiente de ella.

"Me agobia un poco, esta mañana me he despertado rayada, he ido a por un zumo y es que no puedo ni pensar sola, va todo el rato detrás de mí. Es intenso un 100%. Es intensidad pura, se cree que soy su novia. Que yo la he liado pero tengo novio, no puedo pensar porque está todo el rato detrás. Es verdad que mi cabeza ha hecho un clic y yo ahora priorizo mi relación", se sinceraba con sus compañeras.

