Ana Nicolás, exnovia de Cristian, aclara si está siguiendo su paso por 'Solos' y si quiere llamarle

"Yo eso no lo veo y no lo voy a ver", ha contestado Ana, dejando muy claro que n o tiene ninguna intención de ver cómo está actuando su exnovio , que ya se ha liado con María de los Ángeles, como hizo en Villa Paraíso, aunque aquí con la salvedad de que ya está soltero y no le está siendo infiel a nadie. "Pues yo he estado hablando [por teléfono] con él hoy", le ha comentado Mario, ante lo que la murciana le ha preguntado si se encontraba bien y si seguían siendo ellos amigos.

"Sí, bien, le he dicho que se comporte", le ha contestado Mario. A Ana le ha parecido bien que el madrileño apoye a su amigo, pero ha confesado que no vería con buenos ojos que le hablase de ella si vuelve a llamar a los habitantes del pisito. "Yo no le he contado nada, pero sí que le he dicho que te llame para ver si tenéis un trato cordial de una vez, en plan de 'hola y adiós' por lo menos, que no estéis siempre con el tira y afloja", ha añadido el amigo de Samuel Chávez, ante lo que Ana ha replicado que no quiere que se produzca esa llamada con Cristian: "Eso no va a pasar".