Marina y Carmen explotan la una contra la otra: "Me importas una mierda"

Marina López y Carmen Nadales mantienen una gran tensión en el pisito. Parece que sus caracteres tan opuestos no encajan y generan ciertas diferencias entre ellas. Tanto es así, que ya han sido varios los rifirrafes que han compartido.

Durante la discusión, las chicas se han enzarzado en réplicas y han dejado salir todo su enfado: "Te digo yo a ti que salimos en una pelea que dura tres horas y me tienen que sacar fuera sin cámaras", ha afirmado Carmen, a lo que enseguida ha reaccionado Marina: "Eres un poco agresiva".

Poco a poco, la conversación ha ido subiendo de tono y la exparticipante de 'La isla de las tentaciones 6' ha estallado: "Eres falsa y en vez de decirlo a la cara, lo dices con pullitas delante de la cámara". De inmediato, Carmen ha reaccionado a sus palabras: "Me importas una mierda. Estoy rodeada de niños pequeños. Yo no he ido a 'La isla de las tentaciones' a vender una pareja".