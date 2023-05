Carmen Nadales arremete contra sus compañeros de 'Secret Story': "Qué falsos, qué gente más hipócrita"

Tanto Marina López como Carmen Nadales tenían la oportunidad de aclarar algunos asuntos y no dudaban en defenderse de los ataques . Especialmente la cordobesa, quien no tardaba en reaccionar ante los comentarios de sus compañeros de reality. David Colchero, Laila Lahr y Adrián Tello , exparticipantes de 'Secret Story', se pronunciaban ante lo que se sucedía en el pisito y Carmen hablaba sin pelos en la lengua: "Eso es lo que quieren, que se hablen de ellos . Están que se suben por las paredes".

Al conocer las declaraciones de Colchero, Carmen lo calificaba como "pringado" y hablaba alto y claro: "Eres un falso y un sinvergüenza. Eres lo más malo que he llegado a conocer, la rata más mala que ha parido la tierra" .

Siguen saltando chispas entre Carmen Nadales y Laila Lahr. Desde la experiencia de 'Secret Story', en la que Carmen era expulsada disciplinariamente por darle un manguerazo a Laila , los malos rollos y la tensión sigue muy presente entre ellas. A pesar de tratarse de la hermana de Nissy, también concursante del reality y una de las mejores amigas de Carmen, la situación entre ellas parece no tener solución.

Tras responder a David Colchero, le tocaba el turno a Laila. Con el ambiente ya calentito, nuestra inquilina mantenía un tono sarcástico ante sus críticas: "Me da pereza y vergüenza ajena". Y tras arremeter contra ella sin ningún tipo de filtro, zanjaba: "No tiene vida ni otra cosa que hacer, está muerta del asco. Vive por y para mí, su obsesión llega a un nivel que me preocupa".