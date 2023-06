Ginés y Yaiza desvelan sus mayores secretos en 'el juego de sus vidas': ''Lo que más temo es el fracaso''

‘’¿Qué es lo que más te asusta en la vida?’’ le preguntaba Ginés a Yaiza, y ella se abría: ‘’La soledad. El estar a oscuras, el silencio ese de la habitación, eso me asusta’’. Ginés contestaba que lo que más teme es el fracaso : ‘’Fracasar con mis seguidores es lo que más temo’’.

Ginés quiso saber si Yaiza tenía algún secreto que nunca haya contado, pero ella decidió no contestar porque si lo contaba, ya no era un secreto: ‘’Quiero que sea un secreto hasta que me muera’’.