La bonita declaración de Nico Craiu a Marina López: "Sé que me estoy enamorando"

Tanto Marina como Nico han admitido haberse replanteado la relación en los momentos malos, pero esto no habría sido suficiente para romper lo que estarían construyendo. Ambos han abierto su corazón y han dejado salir todos sus miedos, especialmente el joven deportista, quien ha confesado sus auténticas preocupaciones en su relación con la madrileña: "Hay veces que pienso que no estoy a la altura". Sin embargo, pese a todos sus temores, no ha dudado en declararse: "Ahora mismo lo quiero todo contigo. Voy a hacer todo lo posible por hacerte feliz".