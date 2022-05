Tania Medina improvisa una pedida de mano en su emocionante reencuentro con Alejandro Nieto: "Me gustaría casarme contigo"

“Sabía que te quería mucho y que quería pasar el resto de mi vida contigo, pero me he dado cuenta aquí de que eres muy importante, que te admiro como persona, que me encanta quién eres y que, si me das la oportunidad, espero hacerte muy feliz. Me encantaría levantarme contigo, olerte y pasar muchos momentos con todas las personas que nos rodean. No te voy a defraudar. Me gustaría casarme contigo, ¿a ti te gustaría?”.