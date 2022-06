Marta Peñate se convierte en 'parásito': se despide entre risas, palabras bonitas y algún que otro zasca

Kiko y Marta se han visto las caras en el duelo final. “La audiencia ha decidido que el salvado sea Kiko Matamoros”, ha entonado Jorge Javier y así Marta Peñate se ha convertido en parásito. La concursante se ha abrazado y despedido de sus compañeros, muchos de ellos afectados y en ‘shock’: “Nunca me he ido de un sitio y me habían hecho esto, estoy flipando”.

Marta ha dicho sus últimas palabras antes de marcharse de la palapa: “Me caéis muy bien, creo que es la primera vez que el 80% de un grupo en un reality me cae bien. Si me voy con mi novio estoy alegre y si me voy a otro lado quiero decir que volveré”. Jorge Javier ha querido tener unas palabras para ella: “Qué maravilla poder haberte tenido en esta edición, la verdad es que eres una mujer desquiciante, pero no he encontrado a una mujer que desquicie con más maestría y más gracia, acabas dándole la vuelta a la tortilla como te da la gana”.