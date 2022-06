Kiko Matamoros sufre un nuevo ataque de picaduras y amanece con las manos hinchadas: “Es horroroso, un calvario”

Los supervivientes se están amoldando a su nueva localización. Cada día se sorprenden y descubren novedades en Playa Uva . Pero, la última sorpresa no ha sido precisamente motivo de alegría: los concursantes vuelven a sufrir numerosas picaduras.

Nacho Palau y Alejandro Nieto , habitantes del ‘Paraíso’ junto a Ignacio de Borbón, han tenido el privilegio de dormir protegidos por una mosquitera y, aún así, dicen no haber pegado ojo: “Tenía un montón de mosquitos”, decía Alejandro. “Mogollón”, añadía Nacho mientras se rascaba el brazo.

Ellos lo han sufrido, pero quienes han dormido a la intemperie aún más. Especialmente Kiko Matamoros, que ha vuelto a amanecer con las manos completamente hinchadas: “¡Qué horror!”, decía al despertar. “ Otra vez las manos inflamadas, me cuesta cerrarlas , me pica todo”. Momentos después el superviviente se venía abajo: “Hiperdesmoralizado, tío”.

Las picaduras de mosquito son “su mayor enemigo” y así se lo ha hecho saber al equipo: “Es con lo que peor lo paso, no duermo, me paso la noche rascándome, se me inflama muchísimo el cuerpo. Es horroroso, un calvario”.