Kiko Matamoros, muy crítico con el futuro de Anabel Pantoja y Yulen Pereira: “En mi vida he visto menos pasión en un hombre”

“Esta relación tiene menos cuerda que el reloj de mi abuela. Van a durar lo que dure el concurso” comenzaba. “ En mi vida he visto menos pasión en un hombre que la que este señor demuestra por esta mujer”, decía aclarando que, anteriormente, ya se lo había comentado incluso a la propia Anabel. “Yo no entiendo qué tiene este hombre en las venas si es que siente algo por ti. Si no lo siente, entiendo esto”.

Al escuchar las palabras que su compañero había dicho públicamente, Anabel ha pedido la palabra. Después de justificar la “poca pasión” que Yulen puede tener hacia ella, la superviviente se ha dirigido directamente a Matamoros: “¿Sabes qué te digo? Prefiero tener a un Yulen en mi vida, que vaya todo poco a poco. No eres tú el más adecuado, que has tenido tantas mujeres y novias en toda tu vida ”.

Jorge Javier le concedía a Yulen la posibilidad de responder a las palabras de Kiko: “Cada día me dice una cosa diferente. Las cosas importantes las tengo que hablar con Anabel que es la persona con la que estoy pasando la mayoría de tiempo. A mí me gusta hacer las cosas pasito a pasito, con buena letra. Eso no quiere decir que mis sentimientos sean más o sean menos”, se defendía. “Lo que diga Kiko realmente me da igual, porque no me importa”.