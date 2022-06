Mariana Rodríguez se abre en canal durante su lacrimógeno 'Puente de las emociones': "Mi padre era una persona muy agresiva"

"La envidia siempre la he sufrido. Nunca he sido alguien de muchas amigas. Las personas que me han llamado hermana me han dado la cuchillada más grande. Me han traicionado. En mi propia familia ha habido personas con envidia. Es la vida porque si no lo aceptas no avanzas", reflexionaba la modelo. "Estoy tan acostumbrada a que me traicionen…Es como si fuera normal".