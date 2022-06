¡Nacho Palau come más de la cuenta durante una prueba y se lía en Honduras!: "Eres un chungo"

El primo del Rey se ha "decepcionado" con Anabel, y ella ha señalado a Yulen: "No confío en él porque no me ha abrazado en toda la noche", ha bromeado. Por orden y en parejas, los supervivientes han subido hasta la atalaya del Pirata Morgán para disfrutar de 'la comida de la confianza'. Allí les esperaba una enorme fuente de pisto con huevo y una gigantesca barra de pan. En tres minutos, comerían lo que quisiesen, teniendo en cuenta que el resto de comensales esperaba su turno abajo.