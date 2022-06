El susto de Anuar al llegar a España: se trae una caracola como recuerdo de 'Supervivientes' y descubre algo en su interior

Anuar ya está en España. Tras enfrentarse al voto del público, este decidió que fuera Marta Peñate quien se mantuviera en el reality. Confiesa que el programa le ha servido de gran experiencia para sentirse mejor persona , pero lo que ha descubierto al llegar de Honduras no es apto para aprensivos. Anuar se trajo una caracola como recuerdo de su paso por la isla, pero lo que no se imaginaba es que venía con sorpresa.

"Me he traído una caracola de Honduras, pensando en traerme un regalo, y tiene otro regalo dentro. O sea... me he traído una p*** tarántula", son las palabras que Anuar confiesa en sus últimos stories de Instagram. Para demostrar que no está bromeando, Anuar enfoca el interior de la caracola y, aunque no se aprecia al animal, en el siguiente vídeo sí que podemos ver a la tarántula con medio cuerpo fuera de la caracola.