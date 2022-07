Kiko Matamoros salda sus cuentas pendientes: protagoniza un tenso enfrentamiento con Mariana

Kiko Matamoros ha visitado el plató de 'Tierra de nadie'

El concursante se ha enfrentado a Desy, Tania y Mariana

Kiko ha criticado duramente a Anabel Pantoja

Kiko Matamoros ha visitado el plató de 'Tierra de nadie' para saldar todas sus cuentas pendientes. El colaborador se ha enfrentado a Mariana, Desy y Tania, que tenían muchas ganas de plantar cara al tertuliano.

"Yo llegué aquí para ganar un premio porque necesito sacar a mi madre de una dictadura y me da mucha peque que tu uses ese tema para dame caña. Mira cómo estás gozando. Yo no tengo ganas de hablar de ti, me has humillado. No tienes valores, no tienes principios, no tienes nada", le ha reprochado Mariana. "La paginita de la lástima te la puedes currar, pero conmigo no", le ha respondido él.

"Con Desy no he tenido capacidad de entendimiento, posiblemente hablamos idiomas diferentes, no le deseo nada malo, vamos en líneas paralelas", ha dicho sobre Desirée. "Desde luego no vamos a ir por líneas nunca paralelas porque tú tienes una forma de ser que es la que te ha traído aquí. No te ha hecho falta quitarte la careta, se te ha caído sola en las dos últimas semanas", le ha respondido ella.

Tania tampoco ha tenido reparos en cargar contra Kiko: "Lo tuyo conmigo es más personal que otra cosa. Desde el primer minuto no me diste tiempo a concursar y ya estabas pidiendo mi expulsión. Creo que no eres la persona más adecuada para hablar de manipulación cuando lo has hecho tú todo el concurso". "Hay hechos públicos que dicen que eres una manipuladora, tu premio de miss, tu relación con Steven....", le ha asegurado él. "Eso no tiene nada que ver con ‘Supervivientes’ y como superviviente no me puedes juzgar", se ha defendido Tania.

Kiko Matamoros carga contra Anabel Pantoja

Kiko Matamoros también ha cargado duramente contra Anabel Pantoja: "La protagonista es Anabel Pantoja. Ha copiado el concurso que hizo Belén Esteban en ‘GH VIP 3’. Se ha hecho de una banda armada que machaca a todo el que no comulga con su forma de entender el programa. Te nominan hasta que desgastan, pero está lleno de muertos que quedan en la calzada. Aplaudo su inteligencia y censuro de alguna manera las de él resto", ha explicado Kiko. "Se despiden entre lágrimas de cocodrilo y nos vemos en McDonald’s. La única beneficiaria es Anabel Pantoja y las víctimas los tontos útiles"

