El desgarrador testimonio de Ignacio de Borbón en 'El puente de las emociones': "Sufrí bullying"

Ignacio de Borbón ha cruzado 'El puente de las emociones'

El concursante se ha abierto en canal

Ignacio sufrió acoso escolar

Ignacio de Borbón se ha abierto en canal en 'El puente de las emociones'. El concursante se ha roto nada más pisar el peldaño de la infancia: "He tenido una familia que me ha querido y me ha dado todo lo que ha podido siempre. Al mismo tiempo ha sido dura porque sufrí bullyng durante años y he tenido muchos momentos de soledad. Eso me ha creado muchos complejos a lo largo de mi vida. Creo que ahora no los tengo y lo he superado. Pueden quedar cositas como que me cuesta mucho aceptar las críticas de los demás. A pesar de eso he tenido una infancia feliz", ha contado.

"En los dos últimos años he madurado mucho. En mi infancia si que sufrí soledad en muchos momentos. Siempre que llegaba a un colegio nuevo, la gente te mira, la gente comenta…por mi apellido. Lo he llevado bien normalmente en mi vida. No creo que sea la razón de todo tampoco", añade.

Al cruzar el peldaño de la culpa, el superviviente ha recordado a su familia: "Me arrepiento de no haber valorado a mi familia como debía, de no haber pasado el tiempo con ellos que tenía que estar. Hasta que no me he ido lejos de ellos, no les he sabido valorar. Lo que más deseo en este mundo es volver con ellos", ha dicho entre lágrimas.

"Me pediría perdón a mí mismo por todas cosas y no culparme tampoco porque creo que tengo tiempo suficiente para disfrutar con ellos y darles el valor, el sitio y todo lo que se merecen, no me puede haber tocado una familia mejor", ha contado muy emocionado al pisar el peldaño del perdón. Al final del puente, el primo del Rey se ha encontrado a su madre. Ambos se han fundido en un tierno abrazo y se han despedido.

El puente de las emociones de Ignacio de Borbón, al completo