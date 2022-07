Amor Romeira, sobre la relación de su amiga Anabel Pantoja con Yulen Pereira: "Está viviendo algo que no es real"

Si hay algo que caracteriza a Amor Romeira es la cantidad de información que posee sobre los famosos y su sinceridad a la hora de mojarse sobre todo tipo de asuntos. Así, ya comentó que no creía que la relación de Anabel Pantoja, que es una de sus mejores amigas, con Yulen Pereira tuviera futuro, y ahora ha querido volverse a pronunciar sobre este tema y aclarar si sigue pensando que ese noviazgo no seguirá adelante cuando ambos estén en España .

Amor se ha animado a pronosticar cómo reaccionará Anabel al ver todas las imágenes de la historia que ha protagonizado con Yulen y, en especial, al saber que su suegra, Arelys Ramos, ha hablado mucho de ella en los platós de televisión. "¡Ella está viviendo algo que no es real! Que le está sucediendo por la situación del reality. Cuando salga y vea que no está para ella...", ha contestado la canaria a un seguidor que le preguntaba si consideraba si Anabel se estaba equivocando.

Los seguidores de Amor también han querido saber cuál es su relación actual con el ex de Anabel Pantoja, Omar Sánchez, pues se le ha visto de fiesta con él estas últimas semanas e, incluso, acaba de asistir a su fiesta de cumpleaños. La canaria ha dejado claro que no va a cortar su amistad con el windsurfista solo porque ya no sea la pareja de su amiga y ha manifestado que no apoya a Omar por delante de Anabel en el tema de su ruptura.

La influencer también ha aclarado que no tendría "ni de broma" una noche de amor con Omar porque "jamás" estaría con el ex de una de sus amigas íntimas. En cuanto a si prefiere a Yulen o a Omar, también se ha mojado: "A Yulen no lo conozco, pero la actitud de su madre en los platós, luego la conversación con su hijo en clave y demás me hacen desconfiar. Así que me quedo con Omar".