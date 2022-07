Anabel Pantoja enloquece al reencontrarse con su amigo Juan y le pregunta por su primo Kiko Rivera: "¿Está enfadado conmigo?"

Anabel no se esperaba que tras no haber podido disputar la prueba de recompensa y quedarse sin nada, tendría de oportunidad de darle un abrazo a sus amigos, algo que ll eva pidiendo desde hace mucho tiempo : un abrazo de los suyos . En este caso, de su amigo del alma, Juan y su amiga durante todo el concurso, Ana Luque.

En cuanto ha visto a Juan, Anabel ha ido corriendo a abrazarle emocionada. La superviviente no ha parado de dar saltos de alegría mientras le decía a su amigo lo guapo que estaba. "Ay mi Juan, no me creo que estés aquí", ha dicho entre lágrimas Anabel. Aunque no ha dudado en preguntarle que cómo la ha visto en el concurso. A lo que su amigo le ha contestado: "¡Súper bien!".