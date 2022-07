Kiko Matamoros destapa la estrategia de Anabel Pantoja en 'Supervivientes': "Tengo mensajes diciéndome que no nos votáramos entre nosotros"

Kiko Matamoros ha destapado la estrategia de Anabel Pantoja en 'Supervivientes' asegurando que tiene mensajes en los que demuestra lo que dice. "Si ha habido una estratega ahí, ha sido Anabel", ha comenzado diciendo el colaborador en el espacio para abonados de Mitele PLUS .

El ex superviviente asegura que su compañera ha sido la que se ha encargado de formar un "grupo armado" a su alrededor. "Ella ha utilizado a su grupo para nominar a quien a ella le interesaba cada jueves", ha señalado Matamoros. Además, ha añadido que Anabel se "ha salvado el culo" en base a todos lo que tenía cerca que le "bailaban el agua".

Matamoros no ha dudado en destapar la estrategia de su compañera de trabajo y de concurso. "Yo tengo mensajes de Anabel antes del concurso diciéndome que no nos votáramos entre nosotros", ha confesado. Además, ha asegurado que no solo ha intentado hacer estrategia con él, sino con más gente.