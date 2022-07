Ana Luque descubre su 'nuevo aspecto' en directo y alucina: "No parezco yo"

Ana Luque no ha parado de alucinar en cuanto el espejo se ha descubierto del todo. " Ay madre mía de mi alma ", ha repetido todo el rato. La concursante ha descubierto que tiene raíz en el pelo y que está muy morena de piel . Además, ha reiterado que se le ha quedado cuerpo de niña: " Parezco del cuerpo de mi hija ", comentado.

La concursante no daba crédito por más que se miraba al espejo. "No parezco yo", ha señalado. Aunque ha reconocido que su nuevo aspecto le gusta y está muy contenta: "Parezco salvaje". Después de que Ana no parara de sorprenderse cada vez que se cruzaba con el espejo, Ion Aramendi le ha comunicado que ha perdido un total de 6,9 kilos en el concurso. Algo que ha sorprendido a Ana, ya que pensaba que había perdido menos peso.