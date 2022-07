Anabel Pantoja se sincera con Marta Peñate: recuerda sus momentos de pasión con Yulen Pereira y desvela si tendría una conversación con Omar Sánchez

Rubén, Kiko Matamoros e Ignacio de Borbón ocupan el ranking de sus decepciones

La superviviente asegura que su episodio más pasional con Yulen le "avergüenza muchísimo"

Cree que algunos de sus compañeros de 'Sálvame' "le habrán dado caña"

Tal y como acostumbra a hacer con todos sus compañeros, Marta Peñate ha entrevistado a Anabel Pantoja en su ya conocida sección ‘Mi villa es tu villa’. Durante su charla, la superviviente ha confesado cosas sobre las que hasta ahora no se había pronunciado.

Su top 3 de decepciones

En primer lugar, Marta le ha preguntado por cuáles han sido sus tres mayores decepciones en su paso por el concurso: “Fue una decepción elegir a Rubén, porque perjudicó muchísimo. Luego Kiko Matamoros, ha hecho una campaña para largarme a mí. Y la tercera, Ignacio de Borbón. Estoy cansada de los 21 años, de que es muy pequeño… Es una persona que sabe mucho”.

Las confesiones que nunca había hecho

La entrevista continuaba y la canaria le lanzaba un reto: tenía que confesar algo que no hubiera contado hasta el momento. Anabel se lanzaba y no hacía una, sino dos confesiones: “La primera es que es verdad que, algunas veces, cuando he servido, al llegar a la parte de Yulen le he servido más a él o la mejor parte”.

En segundo lugar, la superviviente ha recordado el episodio más pasional que ha compartido con Yulen en la isla: “Esta es la fuerte. Es algo que no te puedo explicar aquí, pero es algo de lo que soy protagonista junto a otra persona. No me hubiera gustado que sucediera en este concurso. Me arrepiento”.

Marta le preguntaba si consideraba que esas imágenes podrían ser las peores de su historia en televisión. Ella asentía: “Me avergüenzo muchísimo. Me atormenta y todas las noches pienso en qué van a decir de mí cuando salga”.

Lo que cree que opinan sus compañeros de ‘Sálvame’

Peñate continuaba su labor periodística y le planteaba algo: cómo creía que habrían valorado sus compañeros de ‘Sálvame’ su concurso. Anabel estaba segura de que “se le había metido caña”: “Kiko Hernández, Rafa Mora, Patiño que habrá dado su opinión, Gema igual…”.

Una conversación con Omar Sánchez