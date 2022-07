Los seguidores de Instagram de la venezolana han querido saber si ella estaría dispuesta a hacer lo mismo que la prima de Kiko Rivera y volver a concursar en 'Supervivientes' . Oriana no ha tenido problema en solventar esta duda a través de sus historias, donde ha optado por responder con dos dichos: "Nunca digas de este agua no beberé" y "A la tercera va la vencida".

Una respuesta que ha dejado ver su intención de regresar a los Cayos Cochinos y que ella ha complementado con una explicación en la que se aseguraba que, en caso de volver, lo haría como un reto personal para ella: "No soy para nada una amante de la naturaleza, pero me gustaría ver si con el paso de los años que han pasado desde la última vez que pisé Honduras ha habido un cambio real en mí, en cuanto a madurez y saber adaptarme a las situaciones que menos cómoda me hagan sentir".