Tony Spina explica por qué Marta Peñate no podía pescar en sus primeras semanas en Playa Parásito

Tony Spina no solo defiende a Marta Peñate en los platós de televisión, sino que también saca la cara por ella en sus redes sociales, donde ahora ha explicado por qué la canaria no pudo pescar hasta que él fue a visitarla a Honduras. El italiano ha revelado que el motivo por el que su novia no entraba al agua para conseguir peces durante sus primeras semanas en Playa Parásito era su fobia a sumergirse en el mar sola.