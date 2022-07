El nombre de Omar Sánchez ha sonado más de una vez en la gran gala final de 'Supervivientes 2022' , ya que Jorge Javier Vázquez ha mencionado que el exconcursante de 'Supervivientes 2021' se ha reencontrado con su ex, Anabel Pantoja, esta misma mañana en la grabación de 'Déjate querer', programa que se emitirá este sábado a las 22:00 horas en Telecinco.

Pero Omar Sánchez esta noche no ha estado presente en el plató de 'Supervivientes', donde su ex se ha encontrado con su actual novio, Yulen Pereira. El canario no ha revelado si está viendo el programa en directo, pero sí que ha querido mojarse a través de sus historias de Instagram, donde ha confesado quién quiere que gane esta edición del concurso en el que él participó el año pasado.