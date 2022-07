"Tengo una conversación con mi Olga, porque la adoro y a lo mejor he metido [la pata]. Tengo que hablar con ella", ha comenzado diciendo Ana Luque, que añadía que no podía dar más datos acerca del tema porque se encuentra "en shock". Por otro lado, la malagueña ha comentado que no le cabe duda que Olga "siempre" querrá hablar con ella. "Todo se aclarará", ha asegurado tajante Ana, que ha revelado que no han salido juntas a tomar algo todavía porque ella estaba pasando tiempo con su familia tras su regreso de 'Supervivientes 2022'.