Tania Medina habla del efecto rebote tras su paso por 'Supervivientes': "Antes no estaba sana"

Así, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha hablado del famoso efecto rebote, que es un fenómeno que se produce tras la pérdida súbita de peso y consiste en la recuperación del mismo a causa de un cambio en el metabolismo, y ha explicado que ella no lo ha sufrido. "He recuperado los ocho kilos que perdí durante esos meses muy poco a poco desde que salí, pero este es mi peso normal, antes no estaba sana, me faltaba comida", ha explicado Tania en sus stories.