Ivana Icardi advierte a Adara Molinero: "No voy a callarme, ella aprovechó mi concurso para defenestrarme"

Adara Molinero ya está preparada para vivir la aventura de 'Supervivientes 2023', programa en el que en 2020 participó su madre, Elena Rodríguez, y el padre de su único hijo, Hugo Sierra, que en aquella edición conoció a Ivana Icardi, la que fue su pareja durante unos años y con la que tuvo una niña llamada Giorgia. Desde aquel momento, Adara e Ivana han protagonizado varios rifirrafes y ahora la argentina le ha lanzado una nueva advertencia a la ganadora de 'GH VIP7'.

La hermana de Mauro Icardi ha asegurado que ya no tiene la necesidad de callarse nada y que no se va a cortar a la hora de opinar acerca del concurso de la madrileña, aunque ha dejado claro que no va a comentar "como una loca" cada acción que haga en el reality: "No voy a estar como una crazy diciendo de todo, solo lo que salga en el momento. Eso se lo dejo a otras que les encanta".

"Llevo tres años callándome y como ella aprovechó mi concurso para defenestrarme no entiendo por qué yo no podría hablar ahora que decidió exponerse", ha comentado Ivana en sus historias de Instagram, que se ha anticipado a las posibles críticas que pueda recibir por comentar el concurso de Adara asegurando que ella no se está subiendo a ningún carro porque su objetivo no es que la llamen para acudir a ningún programa de televisión.

"Me han llamado en muchas ocasiones y como sinceramente no tenía nada interesante que contar no he ido. Yo seguiré viviendo de lo que hago y ellos seguirán siendo lo que son detrás de una pantalla", ha añadido la argentina, dejando claro que su intención es seguir siendo influencer y no ganar dinero a costa de Adara Molinero, como cree que piensan muchos de los seguidores de la exconcursante de 'Gran Hermano'.