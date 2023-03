Alba Carrillo reacciona al casting de 'Supervivientes': "Raquel Mosquera va de mosquita muerta"

Raquel Mosquera es uno de esos rostros que nuestra querida Alba Carrillo no soporta y no quiere ver ni en pintura, y es por ello que en este especial de 'No me tires del Carrillo', la colaboradora ha tenido unas palabras claras para la peluquera, criticando así una de las primeras actitudes y comentarios que hemos podido ver de ella sobre Raquel Arias, otra de las concursantes.