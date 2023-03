Jorge Javier Vázquez estrena nuevo look en 'Supervivientes 2023': "Están las redes que se suben por las paredes"

¡Comienza la aventura! 'Supervivientes 2023' ha comenzado y los concursantes ya están preparados para participar en la edición más extrema y más salvaje del reality. Para esta noche tan especial, Jorge Javier Vázquez no ha querido quedarse atrás y se ha preparado a conciencia para el estreno.

El presentador ha aparecido en plató con un impresionante cambio de look . Jorge Javier ha lucido un espectacular traje con motivos salvajes y zapatos negros. Lo más llamativo de su imagen, ha sido una ceja cortada.

Él mimos ha bromeado al respecto al explicar cómo se dividirán los concursantes. De los doce supervivientes que no fueron excluidos de la aventura (Raquel Mosquera, Artur, Bosco, Sergio y Raquel Arias), seis habitarán en Playa Royale y otros seis en Playa Fatal.

"En medio de los dos hay una localización llamada como mi cuerpo, Tierra de Nadie", se ha reído el comunicador. "Claro es que en este casting de gente tan joven he ido a mi peluquería y he dicho: 'ponme niñato', y me han partido la ceja", ha explicado entre risas. "Están las redes que se suben por las paredes", ha dejado claro.